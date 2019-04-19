أول تعليق رسمي من السعودية على ”هروب“ الفتاتين مها ووفاء السبيعي

أول تعليق رسمي من السعودية على ”هروب“ الفتاتين مها ووفاء السبيعي

المصدر: فريق التحرير

نفت سفارة السعودية لدى جورجيا صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء جوازيْ فتاتين موجودتين في هذه الدولة، تداولت وسائل إعلام مؤخرًا أنهما تطلبان اللجوء في بلد ثالث.

وتدعي الفتاتان الشقيقتان مها ووفاء السبيعي، أن جوازي سفريهما ألغيا من طرف السلطات السعودية، وأنهما تطلبان مساعدة منظمة اللاجئين في الأمم المتحدة، لتعرضهما لـ“الاضطهاد العائلي“ في المملكة.

وفي أول تعليق رسمي على ادعاء الشقيقتين، قالت السفارة السعودية في جورجيا، ”إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالان ساريي المفعول، ولا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما“.

واحتلّت واقعة هروب الفتاتين المزعوم مساحة واسعة في وسائل إعلام عربية وأجنبية، اعتمدت روايتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفت السلطات في جورجيا اتصال الشقيقتين بالجهات الأمنية فيما يخص ادعاءات طلب اللجوء، أو شيء يتعلق بسلامتهما.

ونشرت الفتاتان عبر حساب على موقع ”تويتر“، أنشئ في إبريل الجاري يحمل اسم ”جورجيا سيسترز“، مقطع فيديو تزعمان فيه أنهما عالقتان في جورجيا، وأن السلطات السعودية ألغت جوازيهما، وتطلبان المساعدة للجوء إلى بلد آمن.

ومنذ أشهر، يبرز هروب الفتيات من ذويهن في السعودية، فيما تتلقف وسائل إعلام معادية للمملكة هذه القضايا، بشكل لافت، وتفتقر التقارير حول بعض الوقائع إلى تحري الدقة، حسب متابعين للشأن السعودي.

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