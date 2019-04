أول تعليق رسمي من السعودية على ”هروب“ الفتاتين مها ووفاء السبيعي

نفت سفارة السعودية لدى جورجيا صحة الأنباء المتداولة حول إلغاء جوازيْ فتاتين موجودتين في هذه الدولة، تداولت وسائل إعلام مؤخرًا أنهما تطلبان اللجوء في بلد ثالث.

وتدعي الفتاتان الشقيقتان مها ووفاء السبيعي، أن جوازي سفريهما ألغيا من طرف السلطات السعودية، وأنهما تطلبان مساعدة منظمة اللاجئين في الأمم المتحدة، لتعرضهما لـ“الاضطهاد العائلي“ في المملكة.

وفي أول تعليق رسمي على ادعاء الشقيقتين، قالت السفارة السعودية في جورجيا، ”إشارة إلى ما يثار بشأن إلغاء جوازي سفر المواطنتين مها ووفاء زايد الموجودتيْن في جورجيا، تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية أن جوازي سفرهما لا يزالان ساريي المفعول، ولا صحة للمزاعم المتداولة بأنه تم إلغاؤهما“.

واحتلّت واقعة هروب الفتاتين المزعوم مساحة واسعة في وسائل إعلام عربية وأجنبية، اعتمدت روايتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما نفت السلطات في جورجيا اتصال الشقيقتين بالجهات الأمنية فيما يخص ادعاءات طلب اللجوء، أو شيء يتعلق بسلامتهما.

We are Saudi sisters, my name is Maha and my sister Wafa. We are in danger. We need your support to deliver our voice. We want protection. We want a country to welcomes us and protects our rights. Please help us. Saudi government has canceled our passports. We are now in Georgia pic.twitter.com/aWdGtB8sE2

— georgia sisters (@GeorgiaSisters) April 17, 2019