عملية خطف غريبة لرضيع في مكة المكرمة

أعادت الأجهزة الأمنية السعودية في مدينة مكة المكرمة، اليوم الخميس، طفلًا يبلغ من العمر أربعة أشهر، إلى أحضان أسرته، بعد أن تعرّض لعملية خطف مدبرة من داخل منزله بحي العتيبية، دوافعها الزواج.

وفي التفاصيل، فإن أسرة طفل من الجنسية البرماوية، هُرعت إلى مركز شرطة القرارة بمكة المكرمة، تستغيث وتستنجد، بعد أن اختفى طفل في عمر أربعة أشهر من منزل والدته بشكل مفاجئ، وفق ما ذكر موقع ”سبق“ المحلي.

وقال الموقع، إنه بعد التحقيق في الحادثة، وعند وصول رجال البحث والتحري بشرطة القرارة منزل أسرة الطفل، أفادت الأسرة بأن آخر زيارة للمنزل كانت من سيدة من جنسية بنغلاديشية؛ إذ جرى استدعاؤها والتحقيق معها، وذكرت أن شخصًا من الجنسية الباكستانية استعان بها لتنفيذ عملية خطف الطفل؛ لإجبار والدته على الطلاق من زوجها ليتزوجها؛ معترفة بخطف الطفل من منزل أسرته.

وأضاف أن الطفل ذا الأربعة أشهر سلم لوالدته، وتم التحفظ على مقيمتين -إحداهما بنغالية والأخرى باكستانية- متورطتين في الخطف، إلى جانب القبض على المقيم الباكستاني مدبر عملية الخطف.

ولا تزال الشرطة تُجري تحقيقات موسعة مع الجناة وعددهم ثلاثة (سيدتان ورجل)، بعد أن تمت الإطاحة بهم وبحوزتهم الطفل المخطوف، في وقت قياسي؛ تمهيدًا لإحالتهم للجهات المختصة، وفقًا للموقع.