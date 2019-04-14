فلسطيني يعيد لسيدة سعودية 100 ألف ريال

أعاد مقيم فلسطيني في السعودية مبلغ 100 ألف ريال حُوّلت إلى حسابه بالخطأ عن طريق مواطنة أثناء قيامها بتحويل المبلغ لسداد مديونية عليها، بحسب ما ذكرت صحيفة ”سبق“ المحلية.

وقالت صحيفة ”سبق“ اليوم الأحد، إنّ ”مواطنة قامت بتحويل مبلغ 100 ألف ريال عن طريق الخطأ إلى حساب مقيم فلسطيني يدعى محمد الحوت، أثناء قيامها بتحويلها لسداد مديونية، مما كان سيوقعها في مأزق مزعج، لو لم تخرج من ذلك بعد تواصلها مع الفلسطيني الذي بادر وأعاد المبلغ رغم وجوده في مصر“.

وأضافت الصحيفة أنّ ”المواطنة بعدما قامت بحوالة على رقم حساب بالخطأ، حيث إنها لم تكن تعلم ما إذا كان هناك نظام واضح لإعادة المبلغ، وإنها استمرت بالتنقل بين الجهات المعنية لمدة يومين دون أي جدوى، تم الحصول على الشخص صاحب الحساب للتواصل معه لعله يقوم بإعادة المبلغ، حيث كانت الفرصة ضئيلة في بداية الأمر؛ لكون رقمه السعودي مغلقًا، وحاليًا هو في مصر للدراسة“.

ونقلت عن المواطنة قولها إنها ”أخبرت عن طريق الواتس ذلك الشخص بكل التفاصيل، والذي لم يكن على علم بالمبلغ المودع في حسابه؛ لكون شريحته السعودية لم تكن معه في مصر، حيث وعد بشكل فوري بإعادة المبلغ، ولكن لأنه في فترة اختبارات كان من الصعوبة عودته للسعودية، واقترح أن يقوم بإرسال بطاقته الصراف عن طريق مسافر من مصر، وبعدها تمت إجراءات عودة المبلغ“.

من جهته، قال المقيم الفلسطيني، محمد الحوت، للصحيفة إنّه ”يعمل في السعودية ومن مواليد المملكة، وإنه حاليًا في دورة بمصر وتفاجأ برسالة من المواطنة، وإنه على الفور حاول إعادة المبلغ، ولكن الإجراءات لم تسمح، ما اضطره لإعادة بطاقة الصراف للسعودية، ومن ثم تسليمها المبلغ“.