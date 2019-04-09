احتفاء سعودي بمريم القيسي بعد حصولها على جائزتي اختراع (فيديو)

احتفى سعوديون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمعلمة تدعى مريم القيسي بعد حصولها على جائزتين من العاصمة الروسية موسكو وإندونيسيا؛ لاختراعها ”حقائب السفر المريحة“.

ووثق مقطع فيديو متداول لحظة وصول ”القيسي“ إلى مطار تبوك، وكان بانتظارها عدة نساء ورجال وحتى أطفال، حيث استقبلوها بالزهور والأغاني.

وحصدت مريم القيسي، وهي مشرفة قيادة مدرسية بإدارة تعليم تبوك، الجائزة البرونزية من موسكو ”أرخميدس 2019″، والذهبية من قبل اتحاد المخترعين في إندونيسيا.

وقال الأمير السعودي “ سطام بن خالد آل سعود: ”الوطن يعتز ويفتخر بالمواطنة # مريم_القيسي بعد حصولها على الميدالية الذهبية والبرونزية في المعرض الدولي للاختراعات ارخميد الذي شاركت فيه بروسيا.. أمثالكم من يستحق التكريم والاحترام و التقدير“

الوطن يعتز ويفتخر بالمواطنة #مريم_القيسي بعد حصولها على الميدليه الذهبية والبرونزية في المعرض الدولي للإختراعات ارخميد الذي شاركت فيه بروسيا امثالكم من يستحق التكريم والاحترام و التقدير

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وعلقت مريم القيسي على فوزها لحظة وصولها، بالقول: ”هذه ثمرة لبذرة بذرها والدي ووالدتي حفظهم الله، سقوها بالصبر بالحلم بالعلم، وهذا نتاج هذه الثمرة، عبارة عن مشاركة للمخترعين في موسكو ”ارخميدس“ 2019، فزنا بالميدالية الذهبية، والميدالية البرونزية، نتاج هذه الثمرة فخر للوطن (..)“.

استقبال الاستاذة مريم القيسي في مطار #تبوك بعد فوزها ببراءة اختراع من معرض موسكو ارخميدس روسيا 2019 للمخترعين @tabuk_edu @oihm1 pic.twitter.com/RbD1BmiOkw — سناب منطقة تبوك (@NewsTabuk2) April 6, 2019

وهنأ سعوديون عبر موقع التواصل ”تويتر“ من خلال هاشتاق #مريم_عبدالله_القيسي بفوزها، وقال رجل الأعمال الدكتور خالد آل سعود: ”الأُخت الفاضلة #مريم_عبدالله_القيسي .. هنيئًا لكِ – قبل كُل شيء – ”هذا الطُهر وهذا الاحتشام، وهنيئًا لكِ هذه الجائزة وهذا النجاح، وهنيئًا للوطن بأمثالك“.

وكتبت مديرة إدارة النشاط الفني والمهني في وزارة التعليم، الدكتورة منال الرويشد: ”مبارك للأستاذة #مريم_عبدالله_القيسي من #تعليم_تبوك عودتها لتبوك مع شهادات حصولها على الميدالية البرونزية في معرض موسكو العالمي (ارخميدس٢٠١٩) روسيا للمخترعين لمخترع (حقائب السفر المريحة) وكذلك حصولها على الميدالية الذهبية من أندونيسيا وفقها الله فخر الوطن المخترعة العالمة“.

مبارك للأستاذة #مريم_عبدالله_القيسي من #تعليم_تبوك عودتها لتبوك مع شهادات حصولها على الميدالية البرونزية في معرض موسكو العالمي (ارخميدس٢٠١٩)روسيا للمخترعين لمخترع (حقائب السفر المريحة) وكذلك حصولها على الميدالية الذهبية من أندونسيا وفقها الله فخر الوطن المخترعة العالمة. pic.twitter.com/fGGNcV4pje — د.منال الرويشد (@ManalALrawished) April 6, 2019

بدوره، بارك الناشط الإعلامي مشعل الزاهد لـ“القيسي“: ”ما شاء الله تبارك الله ( نجاح واحتشام ) نبارك للأستاذة | #مريم_القيسي حصولها على الميدالية #البرونزية في معرض المخترعين بموسكو ( أرخميدس ٢٠١٩ ) مبارك لها فهي فخر للوطن ومن نجاح لنجاح أكبر بإذن الله“.

ودعمًا لإنجازات مريم القيسي، أعلنت ”فنادق ومنتجعات نارسس“ في الرياض وجدة عن إهدائها ثلاث ليالٍ بفنادق ومنتجعات نارسس تشمل جميع الخدمات للقيسي.

فنادق ومنتجعات نارسس الرياض – جدة: ”نبارك لك على هذا الإنجاز والإبداع هنيئًا لكِ هذه الجائزة وهذا النجاح ودعمًا منا ل #مريم_عبدالله_القيسي نهديها ثلاث ليالٍ بفندق ومنتجعات نارسس الرياض أو جدة تشمل جميع الخدمات“.

نبارك لك على هذا الانجاز والابداع هنيئاً لكِ هذه الجائزة وهذا النجاح

ودعماً منا ل #مريم_عبدالله_القيسي نهديها ثلاثة ليالي بفندق ومنتجعات نارسس

الرياض او جدة تشمل جميع الخدمات — فنادق ومنتجعات نارسس الرياض – جده (@narcissushotel) April 8, 2019

يذكر أن مريم القيسي مشرفة قيادة مدرسية في إدارة تعليم تبوك، كما أنها مخترعة، وحائزة على جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي.

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