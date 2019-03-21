الأردن.. عرض أكبر لوحة معايدات بـ“عيد الأم“ (فيديو وصور)

دخل الأردن، يوم الخميس، موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بتسجيله أطول عبارة تهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد الأم مصنوعة من الملصقات الورقية الملونة.

وعرضت اللوحة، التي أطلقتها مجموعة مطاعم محلية بالشراكة مع مؤسسة ”إطعام للتنمية والتدريب“ ومؤسسات أخرى، في حدائق الحسين في العاصمة عمّان.

وحضر المئات إلى الحدائق، برعاية من أمانة عمّان الكبرى، ودقق اللوحة الكبيرة الخبير المختص محمد أبو حجلة، ومعه عدد من محكمي موسوعة غينيس الدوليين.

وتأكد الفريق المختص من تطبيق الشروط والمقاييس كافة في اللوحة التي حملت شعار ”الأمهات الغوالي نجمع التهاني ونعلو بالأماني“.

وعيد الأم، هو احتفال ظهر حديثًا في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.