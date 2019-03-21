الكويت تمنع استقدام العمالة المنزلية من 33 دولة

أعلنت الكويت أنها لن تسمح بجلب العمالة المنزلية من 33 دولة وقدمت وزارة داخليتها إلى السفارة السعودية بالبلاد، قائمة بالجنسيات الممنوع رعاياها من العمالة المنزلية من الدخول برفقة كفلائهم من مواطني مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الجنسيات المقيدة عمومًا من دخول الكويت.

وذكرت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية، اليوم الخميس، أن آخر تحديث لقائمة الدول التي يتم استقدام العمالة المنزلية منها وكذلك الدول الموقوفة التي لا يسمح باستقدام رعاياها من هذه الفئة إلى البلاد تم في 4 فبراير الماضي بناء على كتاب تلقته الداخلية من السفارة.

وتضمن الكتاب أن قائمة الدول التي لا يسمح باستقدام رعاياها تضم 21 دولة هي: كينيا – اوغندا – نيجيريا – توغو – السنغال (الإناث) – مالاوي – بوتان – تشاد – سيراليون – النيجر – جيبوتي – اثيوبيا – بوركينا فاسو – تنزانيا – غامبيا – غانا – زيمبابوي – مدغشقر – غينيا – غينيا بيساو – اندونيسيا.

ووفقاً للكتاب، فإن هناك 5 دول أخرى موقوفة لأسباب أمنية وهي: الكاميرون، الكونغو الديموقراطية، بوروندي، اريتريا، ليبيريا، مؤكدًا أن هذه القوائم تخضع للتغيير حسب الظروف.

وأوضح الكتاب أن هناك جنسيات يحتاج رعاياها إلى موافقة مسبقة للدخول برفقة كفلائهم، والتي تتطلب إجراءات خاصة وتدقيقًا أمنيًا قبل دخولها البلاد وهي: سورية، العراق، إيران، اليمن، باكستان، أفغانستان، بنغلاديش.

وكانت الشؤون القنصلية بالسفارة السعودية قد أرسلت إلى وزارة الداخلية كتابًا برقم 3303/13، في 22 يناير الماضي تطلب فيه تزويدها بقائمة الجنسيات الممنوع دخول رعاياها من العمالة المنزلية برفقة كفلائهم من مواطني دول مجلس التعاون.