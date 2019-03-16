السعودية.. أمير المنطقة الشمالية يأمر بمحاسبة مالك متنزه بسبب حفل موسيقي (فيديو)‎‎

أوعز أمير الحدود الشمالية في السعودية للجهات المعنية، بمحاسبة مالك متنزه عام، أقام حفلًا موسيقيًا دون الحصول على ترخيص.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، عن أمير الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، قوله: ”حاسبوا صاحب منتزه عرعر بعد إقامته نشاطًا غنائيًا دون الحصول على ترخيص ووجود تصرفات خارجة عن الذوق العام“، طالبًا من ”الجهات الرقابية تكثيف الزيارات وتفعيل العقوبات“.

وتابعت الوكالة، أن أمير الحدود الشمالية وجّه ”باستدعاء مالك أحد المنتزهات بعرعر بعد رصد عدد من المخالفات النظامية“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو قالوا إنه لحفل أقيم في منطقة عرعر السعودية، ويظهر مجموعة من الشبان يتراقصون على أنغام موسيقية، فيما يقوم آخرون بإلقاء أوراق نقدية على الحضور، كتعبير عن الفرح.

يذكر أن السعودية شهدت خلال الفترة الأخيرة، إقامة عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية بحضور فنانين عرب وأجانب، وهو أمر لم يشهده السعوديون من قبل.

أمير الحدود الشمالية يوّجه الجهات الرسمية باستدعاء مالك أحد المنتزهات بعرعر بعد رصد عدد من المخالفات النظامية.

.#السعودية #الحدود_الشمالية

. pic.twitter.com/FuIBZGmvKr — أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٦ مارس ٢٠١٩