في إيران.. قبر مجاني مقابل التبرع بالأعضاء

أعلن رئيس مركز إدارة زراعة الأعضاء وشؤون الأمراض في وزارة الصحة الإيرانية، مهدي شادنوش، اليوم الجمعة، عن التبرع بمقابر مجانية للأشخاص الذين يتبرعون بأعضائهم.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ الإيرانية، عن شادنوش، قوله: ”من أجل تعزيز ثقافة التبرع بالأعضاء، يتم منح كل متبرع بعضو قبرًا مجانيًا في الجزء 305 من مقبرة جنة الزهراء، وأيضًا قبرًا واحدًا لعائلة المتبرع من الدرجة الأولى بالقرب من القبر“.

وقال مهدي شادنوش إن وزارة الصحة الإيرانية تخطط لتنفيذ هذا البرنامج في جميع أنحاء البلاد.

ومقبرة ”بهشت زهراء“ باللغة الفارسية، هي أكبر مقبرة في إيران، وتقع في الجزء الجنوبي من العاصمة طهران، وهي متصلة بالمدينة من قبل خط مترو طهران، وتسمى ”جنة الزهراء“.

وتأتي هذه الخطوة مع الارتفاع الشديد في أسعار القبور في إيران، حيث يبلغ سعر القبر الواحد في مقبرة جنة الزهراء نحو 250 مليون ريال إيراني؛ أي نحو 300 دولار أمريكي.