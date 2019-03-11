حبس فتيات معاقات داخل أقفاص حديدية بمصر (صور وفيديو)

أثار فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، استياء كبيرًا، بعدما ظهرت مجموعة من الشباب والسيدات يناشدون وزارة التضمان الاجتماعي بالتدخل لإنقاذ فتيات ”دار الرعاية الاجتماعية لذوي الاحتياجات الخاصة“.

وقال الشباب والسيدات ”إنهم زاروا الدار لتقديم المساعدات للفتيات ليكتشفوا حبسهن داخل أقفاص حديدية وحلق شعرهن، وعدم نظافتهن“.

. مؤسسة الرعاية الاجتماعية للفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة بمصر القديمة Posted by ‎قناة القاهرة الجديدة مباشر‎ on Tuesday, March 5, 2019

وتعد دار الرعاية الاجتماعية للفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة في مصر القديمة هي الدار الوحيدة في مصر المتخصصة برعاية ضعيفات العقل من الفتيات المتواجدات بالشارع دون أهلية ولديهن إعاقة ذهنية مصاحبة لبعض الإعاقات الجسمية بموجب قرار من النيابة العامة بإيداعهن بالدار.

وتقوم الدار برعاية 89 فتاة تتراوح أعمارهن من سن 15 سنة إلى 62 سنة ما بين إعاقات ذهنية بسيطة ومتوسطة وشديدة وإعاقات ذهنية جسيمة.

وطالب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بمحاسبة المسؤولين عن الدار، والتدخل الفوري لإنقاذهن.

وتحركت وزاة التضامن بعد انتشار الفيديو بشكل كبير في مصر لمعرفة حقيقة الأمر، وأصدرت بيانًا نفت فيه تعرض الفتيات للحبس داخل أقفاص حديدية.

وبررت الوزارة حلق شعورهن بسبب الخوف من تعرض شعرهن للحشرات، كما بررت وجودهن داخل أقفاص حديدية بمحاولة الدار تأمين الفتيات لأن الغالبية العظمى منهن ما بين إعاقة ذهنية كبيرة وجسيمة، كما بررت جلوس الفتيات على الأرض، هو حب الفتيات لهذه الطريقة في الجلوس.