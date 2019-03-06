الكويت تمنع فئتين من الحصول على رخص قيادة للسيارات

قررت الكويت منع إصدار رخص قيادة للسيارات لفئتين من شرائح المجتمع لعدم حاجتهما للرخصة حسب ما تراه وزارة الداخلية الكويتية.

وأصدر مساعد مدير عام الإدارة العامة للمرور لشؤون تنظيم السير العقيد يوسف الخدة قرارًا بمنع إصدار رخص القيادة للمؤذنين والممرضين.

وأصدر مديرو المرور تعميمًا بهذا الخصوص على جميع العاملين لتنفيذه، مطالبين الفئات المستهدفة بالالتزام بالقرار.

ونقلت صحيفة ”الأنباء“ الكويتية عن مصدر أمني قوله إن ”قرار منع الرخص لهاتين الفئتين يعود إلى أن غالبية المؤذنين يقيمون في المساجد التي يعملون بها، أما بالنسبة للممرضين فإن تنقلهم يفترض أن يكون من خلال باصات تابعة ل‍وزارة الصحة“.