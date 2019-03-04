مسؤولة مصرية: ”الحموات“ أحد أسباب الزيادة السكانية في البلاد (فيديو)

اعتبرت مسؤولة في وزارة الصحة المصرية، أن ”الحموات“ أحد أسباب الزيادة السكانية في مصر.

وقالت رئيس قطاع السكان في الوزارة سحر السنباطي، في تصريحات تلفزيونية، إن ”الحموات لهن تأثير كبير في الزيادة السكانية بمصر، تحديدًا سيدات جنوب البلاد، والانسياق وراء كلمة المرأة الصعيدية باعتبارها فرمانًا واجب التنفيذ يقضي بضرورة كثرة الإنجاب“.

وأشارت إلى أن ”الدراما في فترات سابقة، كان لها دور فعال وإيجابي في الحد من النسل، لكنه لم يعد موجودًا الآن“، لافتة إلى أن ”هناك فجوة بين الإنجاب الفعلي والإنجاب المرغوب فيه بين السيدات“.

وطالبت السنباطي بـ“دور فعال للدراما المصرية وتسليط الضوء على كل الفئات المختلفة من المجتمع“، مشددة على ”ضرورة توعية المواطن بمخاطر الزواج المبكر وظاهرة التسرب من التعليم وآثاره السلبية على الدولة“.

وكانت مصر أعلنت في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن وصول التعداد السكاني إلى 104 ملايين نسمة، منهم أكثر من 9 ملايين يعيشون في الخارج، مبينة أن عدد السكان زاد 22 مليونًا خلال السنوات العشر الماضية؛ ما دفع بالمسؤولين للتفكير في حلول مبتكرة للقضاء على الظاهرة.

وتشير الإحصاءات إلى أن مصر ستكون في العام 2030 أكثر ازداحمًا، حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية، ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلًا سكانيًّا بنحو 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.