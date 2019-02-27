منح محامية مسيحية شهادة مزاولة مهنة في القضاء الشرعي الإسلامي

حصلت المحامية المسيحية هيا بنورة، من بلدة بيت ساحور، اليوم الخميس، على شهادة مزاولة مهنة في القضاء الشرعي الإسلامي وتسلمت الشهادة من قاضي القضاة الفلسطيني محمود الهباش.

ورحب الهباش بانضمام بنورة للقضاء الشرعي والذي منحها شهادة المزاولة فيه، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني شعب واحد متماسك، ونسيجه الاجتماعي متين بمسلميه ومسيحييه إلى أبعد الحدود.

وقال في تصريح نقلته وكالة ”سوا“ الفلسطينية اليوم: ”في القضاء الشرعي لا نفرق بين دين وعقيدة، وتجمعنا المحبة والتسامح والتاريخ المشترك مع كافة أبناء شعبنا الأصيل“.

ونقلت الوكالة عن هيا بنورة قولها إن ”ديوان قاضي القضاة ممثلاً برئيسه محمود الهباش، قدم كافة التسهيلات لها منذ اللحظة الأولى وحتى لحظة منحها الشهادة“.

وأكدت أنها ستواصل العمل بكل تفان لإيصال رسالتها السامية للدفاع عن كافة المظلومين والمظلومات بغض النظر عن الديانة والعقيدة، مؤكدة أن الهدف أولا وأخيرا هو انساني بحت، واننا كفلسطينيين يطغى انتماؤنا لفلسطينيتنا على كافة المذاهب والأديان .

يشار الى أن المحامية النظامية هيا بنورة، ليست المحامية المسيحية الأولى التي تحصل على شهادة مزاولة المهنة في القضاء الشرعي الإسلامي، حيث انه ومنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية حصلت 4 أخريات على اذن بمزاولة مهنة محاماة شرعية في فلسطين.