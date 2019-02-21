سوق المباركية في الكويت يحتفل بالأعياد الوطنية بلوحات فنية ساحرة (صور)

ارتدى سوق المباركية التراثي في الكويت حلته الوطنية التي تميزت بأشكالها الفنية الساحرة؛ احتفالًا بالأعياد الوطنية، التي يشهدها البلد الخليجي في شهر شباط/فبراير من كل عام.

وطغى العلم الكويتي بألوانه على اللوحات الفنية التي اكتست بها شوارع ومحلات السوق الشهير في البلاد، والذي يعتبر من أبرز الوجهات السياحية للكويتيين وغيرهم من دول الخليج والعرب والأجانب.

وأظهرت صور من داخل السوق التراثي إضاءة أسقف وجدران السوق بالعلم الكويتي واللوحات الفنية التراثية، إضافة إلى صور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتحتفل الكويت في الـ25 و26 من شهر شباط/ فبراير الجاري، بالأعياد الوطنية، وهما العيد الوطني الثامن والخمسون، وعيد التحرير الثامن والعشرون، وسط استعدادات رسمية وشعبية للاحتفالات التي تشهد مشاركة واسعة في المحافظات الست.