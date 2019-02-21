الكشف عن حقيقة فيديو يُظهر أطباء يحتفلون بإجراء عملية جراحية في السعودية

الكشف عن حقيقة فيديو يُظهر أطباء يحتفلون بإجراء عملية جراحية في السعودية

المصدر: فريق التحرير

نفت الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، ما جاء في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول قيام أطباء ينبع بالاحتفال بإجراء العملية رقم 1000 للبواسير، مؤكدة أن ذلك ليس صحيحًا إطلاقًا.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، كشف المتحدث الإعلامي في صحة المدينة حاتم سمان، عبر حسابه على ”تويتر“، أن ”المقطع تم تلفيقه ودبلجته من قِبل شخص مجهول، وليس له أي علاقة بمستشفيات محافظة ينبع“.

وكان مقطع الفيديو المتداول، قد أظهر مجموعة من الأطباء يتراقصون داخل غرفة عمليات وأحدهم يقرع على ما يشبه الطبل، فيما كان شخص آخر يبدو أنه يمثل دور مريض في العمليات.

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