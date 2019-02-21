أدين بتهريب سجين خطر.. فيديو لمحاكمة عسكري وتجريده من رتبته وبدلته يثير الجدل في السعودية‎

أثار مقطع فيديو، يوثق تجريد أحد منسوبي المديرية العامة للسجون في السعودية، من رتبته وبدلته العسكرية، بعد أن أدين بتهريب سجين خطر، جدلًا واسعًا في المملكة، استدعى فتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن التصوير.

ويظهر في الفيديو المتداول، رجل بزي عسكري يقف بين عدد من الضباط، بينما يصطف في الخلف عدد كبير من منسوبي المديرية العامة للسجون، ويسمعون إلقاء بيان فيه تفاصيل محاكمة العسكري المدان، قبل أن يتم نزع رتبته وسترته العسكرية.

#فيديو تجريد عسكري في السجون من رتبته العسكرية بسبب تهريبه لمسجون أثناء فترة خدمته pic.twitter.com/EVusKuWLKu — عاجل السعودية (@3ajel_ksa) February 21, 2019

وانتقد مدونون سعوديون في مواقع التواصل الاجتماعي، تصوير عملية نزع رتبة العسكري وسترته، لكونه شأنًا داخليًا لا يظهر للعلن في العادة، فيما رأى فريق آخر أن تصوير ونشر محاسبة المدان أمر ضروري لكونه يثبت الصرامة في تطبيق القوانين مع المخالفين.

وتدخلت المديرية العامة للسجون على خط الجدل الدائر، وأصدرت بيانًا قصيرًا قالت فيه إنه لا علاقة لها بعملية تصوير وتداول المقطع، ويعتبر تصرفًا فرديًا، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته.

المتحدث الرسمي:

المقطع المتداول الذي بدا فيه نزع رتبة أحد الأفراد وتجريده من بدلته العسكرية ليس للمديرية العامة للسجون علاقة بتصويره وتداوله، ويعتبر تصرفاً فردياً، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب ومحاسبته. pic.twitter.com/PExLJ5uzRV — السجون (@pgd_KSA) February 21, 2019

كما نقلت وسائل إعلام محلية عن المتحدث الرسمي للمديرية، العميد الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت، قوله إن المقطع يوثق محاكمة عسكرية لأحد العاملين المتورطين في قضية تهريب أحد السجناء الخطرين والتواطؤ معه في ذلك، بحسب ما أثبتته التحقيقات والحكم القضائي الصادر في حقه.

وأضاف الضابط بن نحيت: ”في مثل هذه الأفعال، فإن العقوبة المسلكية المقررة بالنظام لمرتكبيها هي الطرد من الخدمة العسكرية تماشيًا مع المادة 171 من نظام قوات الأمن الداخلي، والمادة 163 في النظام ذاته أكدت إعلان العقوبة، وبالتالي فإن إجراءات المحاكمة والعقوبة التي صدرت بحق المذكور متوافقة مع نصوص النظام“.