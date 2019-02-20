زواج مثلي لـ“لبنانية وفلبينية“ في لبنان يثير الجدل (فيديو)

وثَّق أحد الحسابات المحلية على موقع ”فيسبوك“ في لبنان، زواجًا مثليًّا تم بين فتاة لبنانية وأخرى فلبينية.

وكشف حساب ”وينيه الدولة“، أن علاقة حب جمعت بين اللبنانية والفلبينية، تطوّرت إلى عقد قران بينهما في حفل حضره أفراد العائلة والأصدقاء في منزل اللبنانية الواقع في بلدة قرنة شهوان شرق بيروت.

وأظهر مقطع الفيديو الفتاتين في أجواء الحفل، حيث وضع أمامهما قوالب الكيك، إضافة إلى البالونات، فيما توشّحت كل من اللبنانية والفلبينية بالورود، وتبادلتا المحابس والقبل والعناق، وسط تواجد بعض الأفراد المشاركين في الاحتفال.

وهاجم ناشطون زواج الفتاتين من خلال التعليقات على مقطع الفيديو، إذ انتقدت ”دانيا“: ”تفوه لعنة الله عليهن إلى يوم الدين، شي مقزز عبالي استفرغ“.

في حين وصف ”يونس مراد“ الفتاتين بـ“الكفر“.

وسخر ناشط تحت مسمى ”أرطغرل“: ”من فيهم اللي هيحمل ويجيب الأولاد، أكيد ابن الجيران“.

بينما دافع ”جورج شلهوب“ مبينًا أن ”الحب يكفي حتى يجمع بين اثنين بغض النظر عن طبيعتهما“.

ومن غير المعروف متى وقع الزواج تحديدًا، كما لا يمكن التثبت فيما إن كان وقع بالفعل داخل لبنان أم لا.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الجهات الرسمية بشأن الزواج وملابساته.

ويحظر القانون في لبنان الزواج المثلي ويجرمه، رغم محاولات منظمات وجمعيات حقوقية داخل لبنان الضغط لأجل الاعتراف بشكل رسمي بالمثليين.

وسبق أن شهد لبنان اعتصامًا في 2016 من قبل مجموعة من الأشخاص الداعمين للمثلية لإلغاء المادة 534 من قانون العقوبات اللبناني، والذي يعاقب على العلاقات المثلية بالسجن لمدة قد تصل إلى عام.

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