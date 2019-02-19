بالصور.. تشييع جنازة الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بعد أن قضى في حريق منزله

أدى عدد كبير من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية، وأقارب وأصدقاء الأمير الراحل، عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، صلاة الجنازة على جثمان الراحل الذي قضى، يوم أمس الإثنين، في حريق شب بمنزله.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من داخل جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، حضور جمع غفير خلال أداء صلاة الجنازة عقب أداء صلاة العصر في المسجد، قبل نقل الجثمان إلى المقبرة لدفنه، في تشييع مهيب للأمير الراحل، تزامن مع برقيات تعزية قدمتها عدة دول خليجية وعربية.

وتقدم أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومفتي عام المملكة، الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، وأبناء الأمير الراحل الأربعة (فيصل، وطلال، وخالد، وعبدالعزيز) الحاضرين في التشييع.

وأعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبدالله، كما نعاه عدد كبير من أبناء الأسرة الحاكمة وبناتها، دون أن يشير أي منهم لظروف وفاة الأمير البالغ من العمر 63 عامًا.

لكن ظروف وفاة الأمير الراحل ما لبثت أن انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق ضيق بين أصدقاء ومقربين من العائلة، بعد ساعات قليلة من إعلان الوفاة، دون أن يتسنى لـ ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها من مصدر رسمي، وبينها أن زوجة الأمير العنود بنت عبدالعزيز السديري أصيبت نتيجة الحريق ذاته.

والأمير عبدالله بن فيصل بن تركي الأول بن عبدالعزيز آل سعود، هو الابن الثاني للأمير فيصل، أكبر أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وولد الأمير الراحل بالقرب من طريف في منطقة الحدود الشمالية العام 1945، وترأس النادي الأهلي السعودي لكرة القدم أكثر من مرة، وهو عضو شرف بارز ورئيس سابق لهيئة أعضاء الشرف، بجانب كونه عضوًا في هيئة البيعة.

صور ????

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أمير منطقة #الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي ( الأول ) pic.twitter.com/Dr8H2vIWy0 — أنباء السعودية ???????? (@anba_Alsaudia) February 19, 2019

الله يصبر صاحب السمو الملكي الامير خالد بن عبدالله بن فيصل و يرحم والده صاحب السمو الملكي الامير عبدالله بن فيصل بن تركي و يثبته عند السؤال و يسكنه فسيح جناته ????????????

دعواتكم له بالرحمه و المغفرة ???????? pic.twitter.com/reBkvcWZEe — م. فارس بن عبدالعزيز بن عبود???????? (@FARES91AZIZ) February 19, 2019

صلينا – للتو – “ صلاة الميت “ على الوالد الأمير المحبوب #عبدالله_بن_فيصل_بن_تركي يرحمه الله ، مع جمع غفير من المصلين ، والذي وإن غادر دُنيانا الفانية فلن يُغادر – ولاشك – قلوب مُحبيه ، ولا تنساه ذاكرتهم .. — د. خالد آل سعود ???????? (@dr_khalidalsaud) February 19, 2019