متاجر الرياض والخُبر وجدة بالسعودية تفتح أبوابها للعشاق في ”الفالنتاين“

عرضت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، ظهر اليوم الخميس، صورًا من مظاهر ما يسمى ”يوم الحب“ أو ”الفالنتاين داي“، بالمملكة العربية السعودية، ضمن تقرير إخباري، يشير إلى أن عرض الزهور الحمراء وهدايا هذه المناسبة لم تعُد ممنوعة.

وقالت الوكالة إن أحدًا لم يُصدر تصريحًا رسميًا، وكذلك لم يقم بمنع هذه المعروضات الخاصة بمناسبة ما يسمى بـ ”يوم الحب“، واعتبرت ذلك في سياقات ثقافة الانفتاح والتعددية والتسامح التي رافقت خطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأصبحت الآن ثقافة عامة لا تحتاج إلى ترخيص رسمي، ولا تجد من يمنعها تحت أي مبرر غير موثق قانونيًا.

وسجّلت بلومبيرغ في تقريرها، أن طقوس ”الفالنتاين“ في المملكة تتزامن مع برامج ثقافية وفنية، تكتسب طابع المهرجانات العامة، وأن هدايا ”يوم الحب“ معروضة في جدة والخُبر والعديد من المدن السعودية، إضافة إلى الرياض.

يشار إلى أن الباحث الشرعي الشيخ أحمد قاسم الغامدي، كان أفاد العام الماضي، بأن الاحتفال بيوم الحب مناسبة اجتماعية إيجابية، لا ترتبط بالدين.