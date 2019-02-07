حقيقة جلب العمالة المنزلية من دول ليس لها سفارات بالكويت

أفادت صحيفة “الأنباء” الكويتية، اليوم الخميس، بأن الجهات الأمنية قررت رفع الحظر المفروض على بعض الجنسيات الأفريقية التي ليس لها سفارات في الكويت.

وأوضحت الصحيفة أن من تلك الجنسيات المذكورة كلاً من ساحل العاج ومالي وبنين ونيبال والسنغال وفيتنام.

ولفتت الصحيفة إلى أن تلك الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية نحو توفير أعداد كافية من العمالة المنزلية بما يؤدي الى خفض كلفة استقدام تلك العمالة على المواطنين.

وقالت إن “الجهات الأمنية ذات الاختصاص أصدرت قرارًا برفع الحظر المفروض على بعض الجنسيات الأفريقية التي لا توجد لرعاياها سفارة في الكويت”.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد منعت قدوم عمالة منزلية من دول أفريقية مثل الكاميرون والكونغو وبوروندي وإريتريا وليبيريا لعدم وجود سفارات لها في الكويت، فيما أوقفت الداخلية بعض رعايا بلدان أفريقية بناء على كتب موجهة بهذا الخصوص من قبل وزارة الخارجية.