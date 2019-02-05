سعوديات يحتفلن بعيد ميلاد زميلهن في العمل (فيديو)

جذب مقطع فيديو نُشر حديثًا في مواقع التواصل الاجتماعي، نسبَ مشاهدة كبيرة بعد أن وثَّق احتفالَ عددٍ من السعوديات بعيد ميلاد زميلهن في العمل الذي ينتمي لفئة المصابين بمتلازمة داون.

زميلنا في العمل الموظف ممدوح العنزي من ذوي متلازمة داون في احتفالية يوم ميلاده العفوية والمبهجة ???????? هلالي متعصب وأكرمه #الهلال برباعية اليوم ???? شكرا باسقة لأخوي واستاذي @yasseraltalsi على تعاونه الدائم والجميل بعيدا عن الإعلام في سعادة الغير ???? pic.twitter.com/5XFAlYr415 — ليان بنت عبدالله الحارثي☁️ (@Layan_alharthi) February 4, 2019

ونشرت الأخصائية النفسية السعودية، ليان الحارثي، مقطع الفيديو على حسابها في موقع “تويتر”، كجزء من الاحتفال الذي تم تنظيمه بعيد ميلاد ممدوح العنزي، قبل أن تتفاجَأ بالتداول الكبير للمقطع وتحقيقه لنسب مشاهدة عالية.

ويظهر في الفيديو الشاب ممدوح يلبي نداء زميلاته ليتفاجَأ بهن وقد أعددن له احتفالًا بعيد ميلاده، لم يغب عنه قميص نادي الهلال الذي يشجعه ممدوح بجانب هدايا أخرى.

باختصار ؛ السعادة في صورة ❤???? pic.twitter.com/QvROIZDv98 — ليان بنت عبدالله الحارثي☁️ (@Layan_alharthi) February 4, 2019

وبدا الفرح على ممدوح بشكل واضح، وهو ما زاد من التفاعل مع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل في المملكة، وسط عبارات الإعجاب بمبادرات زميلات العمل.

هذي الدعوة صنعت عامي كلّه مو بس يومي ! pic.twitter.com/JvjyGaFQ2K — ليان بنت عبدالله الحارثي☁️ (@Layan_alharthi) February 4, 2019

وتعكس المناسبة جانبًا من الانفتاح الذي يعيشه المجتمع السعودي في العامين الأخيرين، إذ كان من الصعب توثيق ونشر مثل هكذا مبادرات في الماضي، بل وحتى القيام بها في ظل قيود على اختلاط الجنسين في مختلف أماكن العمل.