سعوديات يحتفلن بعيد ميلاد زميلهن في العمل (فيديو)

سعوديات يحتفلن بعيد ميلاد زميلهن في العمل (فيديو)

المصدر: قحطان العبوش - إرم نيوز

جذب مقطع فيديو نُشر حديثًا في مواقع التواصل الاجتماعي، نسبَ مشاهدة كبيرة بعد أن وثَّق احتفالَ عددٍ من السعوديات بعيد ميلاد زميلهن في العمل الذي ينتمي لفئة المصابين بمتلازمة داون.

ونشرت الأخصائية النفسية السعودية، ليان الحارثي، مقطع الفيديو على حسابها في موقع “تويتر”، كجزء من الاحتفال الذي تم تنظيمه بعيد ميلاد ممدوح العنزي، قبل أن تتفاجَأ بالتداول الكبير للمقطع وتحقيقه لنسب مشاهدة عالية.

ويظهر في الفيديو الشاب ممدوح يلبي نداء زميلاته ليتفاجَأ بهن وقد أعددن له احتفالًا بعيد ميلاده، لم يغب عنه قميص نادي الهلال الذي يشجعه ممدوح بجانب هدايا أخرى.

وبدا الفرح على ممدوح بشكل واضح، وهو ما زاد من التفاعل مع الفيديو الذي اجتاح مواقع التواصل في المملكة، وسط عبارات الإعجاب بمبادرات زميلات العمل.

وتعكس المناسبة جانبًا من الانفتاح الذي يعيشه المجتمع السعودي في العامين الأخيرين، إذ كان من الصعب توثيق ونشر مثل هكذا مبادرات في الماضي، بل وحتى القيام بها في ظل قيود على اختلاط الجنسين في مختلف أماكن العمل.

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