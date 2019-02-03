شقيقان توأم يتزوجان المرأة نفسها (صور)

احتفل رجلان توأم بمراسم حفل زفافهما من نفس المرأة في جنوب إفريقيا وأقاما حفلًا للزواج على الطريقة التقليدية الإفريقية.

ونشرت وسائل إعلامية، في جنوب إفريقيا، صورًا لحفل الزفاف الغريب، حيث ظهر الرجلان مع زوجتهما وهما يرتديان الملابس التقليدية المصنوعة من جلد الحيوان، وسط عائلتهم وأصدقائهم، والذين بدوا سعداء ويدعمونهم في قرارهم.

وتشهد جنوب إفريقيا بين الفينة والأخرى حفلات زفاف غريبة، تعتبر من المحرمات في مناطق أخرى من العالم، والتي تحدث ضجةً واسعةً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت وسائل إعلامية تحدثت سابقًا عن حالات في جنوب إفريقيا، لزواج رجال من عدة نساء في نفس اليوم، أو من بناتهم، وحالات لنساء يستبدلن أزواجهن الراحلين بأبنائهن، لأنهن وحيدات.