اشتباكات بين قوات الأمن وأولياء أمور طلاب مدارس في تونس (فيديو)

احتج مئات من أولياء أمور الطلبة في تونس على تعطّل العملية التعليمية في المدارس؛ بسبب الأزمة بين نقابة المعلمين من جهة، ووزير التربية حاتم بن سالم من جهة أخرى.

ونفّذ أولياء الأمور، الجمعة، وقفة احتجاجية في العاصمة تونس، تحت شعار “أولياء غاضبون”، ثم توجّهوا إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث وقعت مناوشات بينهم وبين أعوان الأمن الذين حاولوا منعهم من الاقتراب من المقر وفض الوقفة؛ خشية وقوع صدامات مع قياداته.

ورفع المحتجّون عدة شعارات اتهموا فيها كاتب عام نقابة التعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، “بالتسبّب في تأزم مسار المفاوضات مع الوزارة”، مشددين على أن “اليعقوبي لا يعبأ بمصلحة أبنائهم”، منوهين إلى أن “موعد الامتحانات اقترب وأزمة التعليم لم تُحل بعد”.

Posted by Guizani Salma on Friday, February 1, 2019

وتتزامن هذه الوقفة الاحتجاجية مع تعثّر المفاوضات بين الطرف النقابي والطرف الحكومي، وإعلان اليعقوبي أنه لا يوجد أي مؤشرات اتفاق مع الوزارة .

بدوره، اتّهم وزير التربية حاتم بن سالم كاتب عام النقابة بتعطيل المفاوضات، مؤكدًا أن “الحكومة وافقت على 7 مطالب من 9 مطالب طلبها اليعقوبي”.

في حين ندّد الوزير “بسلوك اليعقوبي وعدد من المعلمين الذين قاموا بخلع نوافذ مكتبه واقتحموا مقر وزارة التربية”.

وتأزم الوضع بين نقابة المعلمين والوزارة، بعد أن قرّر وزير التربية الاقتطاع من أجور المعلمين على خلفية إضراب نفّذوه مؤخرًا.

واستنكر المعلمون اتباع الوزير لسياسة الاقتطاع من الأجور، مشدّدين على أنهم سيقومون بإجراءات تصعيدية .

وتُطالب نقابة المعلمين بمضاعفة عدد من المنح المخصصة لأعضائها، إضافة إلى التقليص من سن التقاعد إلى حدود 55 عامًا.