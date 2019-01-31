طفل أردني يعترض موكب ملك الأردن وهذا ما حدث له (فيديو)

شهدت زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى لواء الرمثا، شمالي المملكة أمس الأربعاء، اعتراض طفل من أبناء اللواء لموكبه، في حادثة أثارت ردود فعل كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، وتداولتها وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع.

ويدعى الطفل غيث موفق إبراهيم عبدالكريم الرمضان، وقال إنه كان يقف مع سكان اللواء الذين كانوا في استقبال العاهل الأردني، وعندما لمحه بدأ بالتلويح له والمناداة عليه، فما كان من الأخير إلا أن طلب من مرافقيه إحضاره إليه.

وقال الناشط الأردني محمد السلمان، وهو من سكان الرمثا، إن الملك عبدالله أقل الطفل غيث معه في مركبته واصطحبه إلى مكان زيارته، حيث اجتمع بوجهاء وأبناء لواء الرمثا.

وأضاف السلمان: “الجميل بالموضوع أن الطفل خلال ركوبه بالسيارة مع جلالة الملك قال لجلالته بالحرف الواحد ((بدي احكي مع أمي هسع بتخاف عليَّ)) فقام جلالة الملك مباشرة بإعطائه هاتفًا ليتصل بوالدته التي يحفظ الطفل رقمها ويطمئنها”.

ويضيف أنه وبعد اصطحاب الملك عبدالله للطفل إلى موقع الاجتماع، صعد الأخير فوق أحد الكراسي خلف المواطنين وبدأ بالهتاف والتلويح للملك؛ ليرد الملك عليه تحيته ويبتسم له، مؤكدًا أن “الموقف كان ملفتًا للنظر وراودنا شعور بأن الطفل يعرف الملك شخصيًا وجلالته يعرف الطفل شخصيًا، ولم يفارق الطفل جلالة الملك حتى أنه تناول معه طعام الغداء على نفس المائدة”.