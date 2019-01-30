تعرَّف على حبيبة الأمير وليام السابقة قبل زواجه من كيت ميدلتون

كشفت صحيفة “ديلي إكسبرس” البريطانية عن اسم الفتاة التي كان الأمير وليام، وهو الثاني على ترتيب العرش البريطاني، على علاقة معها قبل زواجه من كيت ميدلتون منذ 8 سنوات.

وتعرَّف الأمير وليام على أرابيلا موسغريف أثناء إحدى الحفلات خلال صيف العام 2001، وهي ابنة مدير نادي “Cirencester Park Polo Club” نيكولاس موسغراف.

وشكل الحفل الانطلاقة الرومانسية والعاطفية للأمير وليام وأرابيلا البالغة من العمر 18 عامًا آنذاك، حيثُ قضى الاثنان وقتًا طويلًا معًا خلال ذلك الصيف.

وكان والد الأمير وليام المولود العام 1982، وهو الابن البكر للأمير تشارلز أمير ويلز من زوجته الأولى ديانا أميرة ويلز، على علم بتلك العلاقة، وأعطى مباركته لها لدى معرفته بها.

ولكن والد أرابيلا اتَّخذ موقفًا مغايرًا، عندما شاهد ابنته جالسة على ركبة ويليام، وكان الأخير يُقبّلها خلال حفل في نادي البولو.

وفي شهر أيلول/سبتمبر من العام 2001، بدأ الأمير وليام دراسته في جامعة سانت أندروز، حيثُ التقى بكيت ميدلتون للمرة لأولى أثناء دراستهما في إسكتلندا.

وبدأت علاقة الثنائي كصداقة فقط في 2001، ثم تطورت العلاقة بينهما، ليُعلن الأمير وليام خطوبته من كيت ميدلتون في 16 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2010، وتم زفافهما في 29 من شهر نيسان/أبريل العام 2011.