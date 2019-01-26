شاهد كيف يتصرف السائقون في أحد أكثر المواقف ازدحامًا بالعالم

يضطر السائقون، يوميًا، لدفع مركباتهم وإخراجها من موقف سيارات عام في العاصمة التايلاندية بانكوك، على طريقة لعبة ألغاز عملاقة.

وتظهر مئات المركبات، متكدسةً بشكل مُحكم، وتُزاحم بعضها البعض في الموقف الذي قد يكون الأكثر ازدحامًا في العالم.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اليوم الخميس، فإن الركاب يلجؤون لهذا الموقف؛ لأنه مجاني، ولتجنب دفع الرسوم المُرتفعة في مواقف السيارات الخاصة، برغم المشاهد الفوضوية اليومية الناجمة عن تلاصق المركبات لبعضها البعض.

ويترك السائقون فرامل اليد مقابل مركباتهم، كما ويضعون رغوةً منزليةً على زوايا سياراتهم الخارجية؛ لتجنب إلحاقها بالضرر، عند تصادمها مع المركبات المحيطة.