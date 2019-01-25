على غرار السعودية رهف القنون.. فتاة كويتية تدّعي اللجوء لألمانيا (تسجيل صوتي)

نشر ناشط حقوقي يدعى طالب العبدالمحسن عبر حسابه في موقع التواصل “تويتر”، تسجيلًا صوتيًا، لفتاة ادعت أنها كويتية وهربت من أهلها أثناء وجودهم في ألمانيا، طالبة اللجوء؛ بسبب تركها الإسلام والتعنيف.

وادعت الفتاة – التي لم تكشف هويتها – أنها كويتية تبلغ من العمر 17 سنة، وموجودة حاليًا بمدينة ميونيخ الألمانية، وطلبت اللجوء من السلطات الألمانية؛ لأسباب من ضمنها ترك الإسلام والإجبار على ارتداء الحجاب والتعرض للضرب من قبل خالها وأمها بعلم والدها الذي لم يتدخل لحمايتها، حسب قولها.

وتعليقًا على المقطع، أوضح الناشط طالب، أن والد الفتاة لا يزال في ميونيخ، والفتاة الآن موجودة تحت حماية مكتب الشباب، مبينًا أن المكتب يتلكأ في خطوات انتزاع الوصاية؛ كون الفتاة قاصرًا، رغم أن الأسباب الداعية لذلك قوية، ورغم أن الإسلام يدعو لقتلها، على حد قوله.

الوضع القانوني للفتاة الكويتية التي طلبت اللجوء في ميونيخ: والدها ما زال في ميونيخ وهو ولي أمرها باعتبارها لم تبلغ 18 سنة بعد. وهي الآن تحت حماية مكتب الشباب #Jugendamt الذي يتلكأ في خطوات انتزاع الوصاية رغم أن الأسباب الداعية لذلك قوية. فالألمان يعلمون أن الإسلام يدعو لقتلها. — Taleb Al Abdulmohsen (@DrTalebJawad) January 24, 2019

وناشد الشاب، الجهات المعنية في ألمانيا، مساعدة الفتاة، لافتًا إلى أنه أبلغ “مكتب الشباب” أنه سيلجأ للإعلام إن لم يتخذوا تدابير جادة لحماية الفتاة.

وتفاعل ناشطون عرب وخليجيون مع هاشتاغ باللغة الإنجليزية، في موقع “تويتر”، تحت مسمى “أنقذوا الفتاة الكويتية”، مع قصة الفتاة.

وشكك بعض المعلقين بصحة التسجيل، وكونه لفتاة كويتية، مبررين أنه مجرد تلفيق وادعاءات كاذبة لتشويه صورة الكويت، وتساءل آخرون: هل انتقلت موضة السعودية رهف القنون إلى البلاد.

ولم تجب السفارة الكويتية في ألمانيا على اتصالات متكررة لـ”إرم نيوز” طلبًا للتعليق، والتثبت من صحة الواقعة، فيما لا يمكن التأكد من صحة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي هذا التسجيل، عقب حادثة الهروب الشهيرة للفتاة السعودية رهف القنون، والتي نجحت في الحصول على حق اللجوء في كندا، بعد أن هربت من عائلتها، مبينة أنها تعرضت للتعنيف من قبلهم، وأنها تخشى على حياتها بعد أن تخلت عن الإسلام.