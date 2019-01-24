شاهد بالصور.. أطول لعبة مائية في العالم بعرض البحر

كشفت شركة “رويال كاريبيان” الأمريكية، عن خطط لإنشاء أطول زحليقة مائية في العالم في البحر، والتي تشمل قسمًا يمتد على جانب سفينة.

وتمتد الزحليقة المائية التي يطلق عليها “The Blaster” لأكثر من 800 قدم، ومن المقرر أن يتم بناؤها على متن السفينة الملكية الكاريبية Navigator of the Seas، والتي تخضع لعملية تجديد بقيمة 155 مليون دولار (118 مليون جنيه إسترليني).

وسيتمكن الشخص الذي سيستخدم هذه الزحليقة من تجربة “إثارة بحرية فريدة من نوعها”، وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية التي عرضت صور محاكاة لها.

وتتميز السفينة بالعديد من الميزات الجديدة مثل ‘To Dry For’، وأول بار تجفيف قائم بذاته لتصفيف الشعر في البحر، وغيرها.

وتشمل عدة مطاعم مثل المطعم المكسيكي والإيطالي ومقهى “ستارباكس” الشهير.

وقال مايكل بايلي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة رويال كاريبيان انترناشونال: “تقدم كل سفينة ملكية في منطقة البحر الكاريبي مغامرة جديدة مصممة بشكل فريد لتقديم تفضيلات ضيوفنا من الألف إلى الياء.. كل التفاصيل مهمة، ولقد قمنا بتجميع مجموعة لا مثيل لها من الميزات والخبرات المبتكرة لهذا التحول”.

يُذكر أن أطول زحليقة مائية في العالم مبنية على سطح الأرض تدعى Verruckt (كلمة ألمانية تعني الجنون)، وتقع في حديقة شلتربان في مدينة كنساس، في ولاية كنساس الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع الزحليقة 168 قدمًا عن سطح الأرض، وتعد هذه الزحليقة المائية أطول زحليقة في العالم، حيث يفوق طولها طول شلالات نياجارا التي تقع بين الولايات المتحدة وكندا، والتي يبلغ ارتفاعها 165 قدمًا عن سطح الأرض.