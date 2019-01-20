كلّف 31 مليون دولار.. إيقاف مشروع تطوير محكمة أسترالية بسبب “شبح” (صور)

في واقعة صادمة وغير متوقعة، توقف مشروع تجديد محكمة أسترالية تكلف 31 مليون جنيه إسترليني، بعد أنّ أعلنت وسيطة روحانية أن المبنى مسكون بشبح قاضٍ متوفٍ.

وقالت الوسيطة الروحانية التي لم يُكشف عن اسمها لشركة “هانسن يونكين”، إنّ شبح السير جورج موراي، رئيس المحكمة العليا السابق ليس معجبًا بخطط إعادة تصميم قاعة محكمة “أديلايد” التي أمضى فيها 26 عامًا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، استأجرت شركة “هانسن يونكين” الوسيطة على نفقتها الخاصة، بعد وقوع سلسلة من الحوادث الغريبة، بما في ذلك تحرك طفاية حريق وكراسي من أماكنها في ظروف غامضة في قاعات المحكمة.

وفي حين لم تتم الموافقة على إجراء أي تغييرات في خطة تجديد المبنى حتى الآن، وهو مشروع تبلغ ميزانيته 31 مليون دولار، إلا أن شركة البناء تدرس إمكانية تعديل مخطط طابق قاعات المحكمة “لإرضاء الشبح”.

وكان السير جورج، قاضيًا أعلى في جنوب أستراليا لمدة 26 عامًا و29 يومًا، حتى وفاته العام 1942، عندما كان يبلغ من العمر 78 عامًا، وكشفت الوسيطة الروحانية أن عدم رضا شبح السير جورج موراي هو بسبب إعادة ترتيب مقاعد القضاة.

وأوضح المتحدث باسم الشركة، أن الوسيطة انجذبت إلى قاعة المحكمة رقم 11 على وجه الخصوص، وقال: “نظرت إلى خطة الموقع، وشعرت بعلاقة بين الشبح والمخطط، ثم أدركت أن هذه هي المشكلة، حيث يبدو أنها تحدثت مع شبح قاضي المحكمة العليا، السير جورج موراي، واكتشفت أنه كان منزعجًا بعض الشيء من تغير تخطيط قاعة المحكمة، لذا تسبب في حدوث القليل من الفوضى”.

وبينما قال المتحدث إنّه لا يستطيع تأكيد إجراء أي تغييرات في تصميم الغرفة، إلا أنه أكد أن الشركة تهتم بسلامة موظفيها.