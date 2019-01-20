نائبة “سابراك”: تسييس كندا لقضية رهف القنون سيكون له عواقب وخيمة (فيديو)

قالت ريم دفع، نائبة رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية – الأمريكية (سابراك)، إن “التسييس الكندي لقضية الشابة السعودية الهاربة من أسرتها رهف القنون سيكون له عواقب وخيمة عليها مستقبلاً”.

وأوضحت دفع، أن هناك بعض حالات سوء المعاملة في السعودية كغيرها من الدول، وأنه يتم التعامل معها بجدية عبر برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بحسب ما نقلته صحيفة “سبق” المحلية.

وتأتي تصريحات ريم دفع، في سياق الرد على مزاعم مذيع قناة “TRT World” التركية الحكومية، حول تعرُّض الفتاة الهاربة “رهف” للخطر في السعودية.

وقالت دفع، إن “الفتاة التي تعرضت للتعنيف كانت ستحصل على المساعدة الحكومية اللازمة في حال لجأت إلى ذلك”.

وحول احتمالية تعرُّض الفتاة للإعدام بسبب تغييرها دينها وفقًا للقانون السعودي، قالت ريم دفع، إن “سن رهف الصغير (18 عامًا) لا يجعل النظام القضائي يأخذها على محمل الجد؛ فقد كان سيتم إعادتها لعائلتها، والتشاور معهم بخصوص كيفية معاملتها”.

وأشارت إلى أن لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج متعددة للتعامل مع المشاكل العائلية من هذا النوع، ويمكنها التواصل معهم عبر الخط الساخن في أي وقت من اليوم لتقديم المساعدة عبر نساء يوددن مساعدة غيرهن من الفتيات المعنفات.

وأضافت: هناك حالة من الغليان في وسائل التواصل الاجتماعي بالسعودية، وإن الأمر لا يخص الحكومة السعودية بل الشارع السعودي بسبب ما أقدمت عليه الفتاة، و”تسييس” كندا القضية، خاصة أن “المجتمع السعودي يتمحور حول نواة العائلة.. وهناك طرق متعددة لمعالجة مثل هذه الأمور”.

وأكدت دفع أن “التسييس سيكون له عواقب وخيمة على الفتاة ونفسيتها وموقفها الاجتماعي مستقبلاً”.