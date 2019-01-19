شاهد كيف أربكت القمة العربية الاقتصادية حياة اللبنانيين‎ (فيديو)

أظهر مقطع فيديو، أزمة مرورية خانقة على أحد الطرق الرئيسة للعاصمة اللبنانية بيروت، بعد إغلاق الطريق؛ بسبب استقبال الوفود المشاركة في القمة الاقتصادية العربية المزمع انطلاقها، يوم غد الأحد، في العاصمة بيروت.

ويعلق مصور الفيديو على الحالة المتردية للمرور، قائلًا إنه “لا يوجد خطة وهذا الأوتستراد مغلق والعالم علقت بالطرقات وما حدا عارف ما هي القصة”.

ويشير ذات المصدر، إلى أن “الطريق الذي يحمل اسم الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، مُقفل بسبب زيارة الرؤساء”، في حين يشاهد من خلال الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي موكب لأحد المشاركين بالقمة.

ويسأل مصور الفيديو أحد العالقين على الطريق، عن السبب الذي يجعله ضاحكًا، حيثُ أجاب: “الحمدلله أني مو عايش هون، أنا عايش في عُمان”.

وأجاب آخر أنه ينتظر “منذ نحو ساعة ونصف الساعة” عندما سأله مصور الفيديو عن الفترة التي قضاها في تلك الأزمة المرورية.

وأوضح مصور الفيديو أن السلطات الأمنية أصدرت بيانيًا توضح فيه الطرقات التي ستشهد إغلاقًا، لكن لم يتوقع المواطنون عدم وجود بديل لتلك الطرقات.