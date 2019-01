حركة نسوية “سرية” تطلق حملة تبرعات للفتاة السعودية الهاربة رهف القنون

أطلقت حركة تدعى “تجمع الأخوات السري” حملة عبر أحد مواقع جمع التبرعات من أجل جمع تبرعات للفتاة السعودية الهاربة من عائلتها رهف محمد القنون والتي أصبحت لاجئة في كندا أخيرًا.

وقالت الحركة “إن رهف أصبحت رمزًا عالميًّا للنساء اللواتي يحاولن الهروب من الظلم، الرجاء المساعدة في إنقاذ حياتها”.

​وتستهدف الحملة جمع 100 ألف دولار أمريكي، إذ تمكنت حتى الآن من جمع نحو 7000 دولار، بعد 20 يومًا من إطلاق الحملة.

I’m so thankful for these guys, they have done a great job raising funds to support me

I wish I knew there good intentions before I tweeted that I don’t acknowledge them

But now I’m proudly acknowledging this https://t.co/1sWhMNu8wQ

— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 29, 2019