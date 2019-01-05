ارتباط المصارع الكويتي ناصر الرويح والأردنية شادية بسيسو يثير تعليقات ساخرة

في مناسبة تبدو الأولى من نوعها في العالم العربي، أعلن أول مصارع كويتي في مؤسسة المصارعة العالمية “WWE” ناصر الرويح، أمس الجمعة، خطوبته من أول مصارعة أردنية في “WWE” شادية بسيسو.

وقال الرويح في حسابه على “أنستغرام”: “نحن سعداء جدًا لمشاركتكم خبر خطوبتنا، ونتمنى لكم ولمن تحبون سنة سعيدة”.

وكان الثنائي شادية بسيسو وناصر الرويح قد باشرا رحلة التدريب في WWE بمركز تدريبات الأداء في “أورلاندو” ليبدأ الثنائي أولى خطوات النجومية داخل WWE.

وذكرت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام العربية و العالمية أن شادية بسيسو أول أمرأة عربية يتم اختيارها من WWE للتدرب في مركز التدريبات الخاص بها، وناصر الرويح كأول كويتي يتم اختياره أيضًا من WWE.

وأثار هذا الارتباط تعليقات ساخرة من معجبي المصارعين.

وعلق أبوزيد: “المهر أثقال”، وعلقت مشاعل: “أول مولود لهم بيطلع معظل.” وعلق سلطان: “الزواج بيكون بحلبة المصارعة.”

وكتبت فاطمة القرني: “الزفه بتكون موسيقى الدخول حقت جون سينا.”