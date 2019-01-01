شاهد بالفيديو.. لحظة ضبط مهاجريْن حاولا التسلل بطريقة مبتكرة

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة ضبط محاولة تسلل مهاجرين إلى أوروبا داخل مراتب السرير.

وبحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، ابتكر المهاجرون اليائسون طريقة جديدة للتسلل عبر الحدود إلى أوروبا، بالاختباء داخل مراتب السرير التي من المفترض نقلها عبر الحدود، ولكن يبدو أن الحيلة لم تنطلِ على الضباط، وتفتيشهم الدقيق.

وفي الفيديو، يمكن رؤية الضباط وهم يقطعون الأحبال لإنزال المراتب عن سطح السيارة البيضاء على الحدود بالقرب من مدينة “مليلية” الإسبانية والساحل الشمالي الإفريقي والمغرب.

ومن ثم يمكن رؤية رجل يرتدي “تي شيرت” أبيض وأسود وبنطلون جينز أسود، وهو ينهض من داخل المرتبة وينظر للضباط في حالة ذهول.

وفجأة يظهر رجل ثانٍ يرتدي قميصًا أزرق من المرتبة الثانية، قبل أن يذهب للجلوس في الزاوية.

ونشر السيناتور الإسباني جون إيناريتو، الفيديو على تويتر، معلقًا: “طالما لا توجد طرق آمنة لطلب اللجوء، ستستمر مثل هذه المواقف في الحدوث على الحدود الجنوبية لأوروبا”.

ووفقًا للتقارير، كان الرجلان، اللذان يعتقد أنهما من جنوب الصحراء الإفريقية، يتمتعان بصحة جيدة ولا يحتاجان إلى مساعدة طبية، ويُزعم أن سائق السيارة هرب إلى المغرب قبل أن تتمكن السلطات من إلقاء القبض عليه.