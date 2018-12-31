من هللات السعوديّين.. بناء برج فندقي يضم 17 طابقًا في مكة المكرمة (فيديو)

نجح متسوقون سعوديون في إنجاز نادر، بعد وصول باقي النقد من مشتريات زبائن إحدى شركات التجزئة في المملكة، إلى مبلغ ضخم، خصص لأوقاف مكة المكرمة.

وأعلن عضو مجلس الشورى السعودي، رئيس جمعية الهلال الأحمر السابق، الدكتور عبدالرحمن السويلم، عن بناء برج فندقي وقفي من 17 طابقًا في مكة المكرمة.

وقال السويلم في مقطع فيديو تداوله نشطاء على موقع “تويتر”، إن البرج تم بناؤه بتكلفة 60 مليون ريال سعودي، تمثل مجموع تبرعات عملاء بندة (شركة تجزئة) من باقي “الهللات” من حساب مشترياتهم.