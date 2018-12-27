امرأة تنتقم من جارها المتحرش‎ بطريقة بشعة

المصدر: ا ف ب

قطعت امرأة هندية العضو الذكري لجارها بعد تحرشه بها؛ قبل أن تنقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية، اليوم الخميس.

واستدرجت هذه المرأة البالغة 47 عامًا مع رجلين متواطئين معها، الثلاثاء الماضي، الشاب البالغ 27 عامًا إلى منطقة صناعية معزولة في العاصمة الاقتصادية بومباي، حيث قطعت عضوه الذكري.

وقال المسؤول في الشرطة غاجانان كابدول لوكالة فرانس برس “أوقفنا المرأة والشخصين المتواطئين معها، وهي أقرت بأنها خططت لقطع العضو الذكري للشاب المعجب بها؛ بسبب تحرشه الدائم”.

وكان الجار يطلب من هذه الأم لطفلين خدمات جنسية، وهو أبلغ زوجها بأنه مغرم بها ما تسبب بخلاف بين الزوجين.

وأضاف كابدول “لقد استعدنا السكين والأعضاء التناسلية، ووضع المتهمون الثلاثة قيد الاعتقال. نحقق حاليًّا في القضية”.

وخضع الشاب لعملية جراحية، ووضعه حاليًّا مستقر، وهو موضوع تحت المراقبة في المستشفى.

وفي 2017، قطعت هندية العضو الذكري لرجل بعدما حاول اغتصابها في ولاية كيرالا في جنوب البلاد، حيث تسجل الهند معدلات مرتفعة للاعتداءات الجنسية.

وقد سجل في المعدل أكثر من مئة اغتصاب يوميًّا في 2016؛ بحسب آخر الإحصائيات الرسمية.