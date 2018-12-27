نبيل شعيل: هُوجمت بسبب قراءة القرآن (فيديو)

قال الفنان الكويتي نبيل شعيل، إنه تعرض لحملة هجوم من البعض بعد ظهوره في مقطع فيديو يتلو القرآن بصحبة الشيخ مشاري راشد العفاسي.

وأرجع شعيل، خلال استضافته بأحد البرامج التلفزيونية، أن سبب اختياره لسورة “الرحمن”، أنها قريبة من الناس ويحبون نسق كلامها.

وعن الكواليس، التي دارت بينه والعفاسي قبل التلاوة، أوضح الفنان الكويتي، أنه كان خائفًا من الوقوع في أخطاء أثناء القراءة قائلًا: “أنا ما أعرف شيء، وسأسجل لكن لو مو صح تقفل، فأنا أقرأ بيني وبين نفسي في بيتي؛ لكن أمام الناس شيء مختلف”.

نبيل شعيل في ستديو مشاري راشد العفاسي يقرأ سورة الرحمن pic.twitter.com/dVJKzNrYbN — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) August 1, 2018

وبين أن العفاسي أخبره بأن يتلو خلفه حتى لا يسقط في أخطاء، وبالفعل قرأ، لكن بعدها أثيرت ضجة واسعة، ومع أن بعض الناس أثنوا عليه ودعو له، إلا أن فريقًا آخر هاجمه، حسب قوله.

وأبدى الفنان استغرابه ممن هاجموه قائلًا: “إن هؤلاء يرون أن القرآن لهم والدين لهم، معقّبًا: “أنا إنسان مسلم ولدت مسلمًا، أمي وأبي مسلمان، والقرآن كتابي وكتاب كل مسلم أقرأ ما أقرا مو شغلك هل يحاسبني الله وأنت هذا شيء مضحك”.

وأوضح أن من اتهمه بوجود أخطاء فقد اتهم “العفاسي”، واصفًا ما حدث معه بالشيء الغريب.

وكان المطرب الكويتي نبيل شعيل ظهر في فيديو يجري تسجيلات بصوته لسورة الرحمن باستوديو الشيخ الكويتي مشاري راشد العفاسي.

وظهر، وهو يستمع بتركيز إلى القراءة الصحيحة من العفاسي ثم يكررها، وبدأ يتلو آيات من سورة الرحمن المعروفة بأنها “عروس القرآن”.

جدير بالذكر أن شعيل ليس الفنان الأول، الذي يستغل جمال صوته في قراءة بعض آيات الذكر الحكيم، بل سبقه الكثير من الفنانين مثل “كوكب الشرق السيدة أم كلثوم”، وفنان العرب “محمد عبده”، وغيرهما.