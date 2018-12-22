هدية رئيس وزراء كوريا الجنوبية للعثماني تشعل صفحات عشاق الموسيقى الكورية بالمغرب

شكلت هدية رئيس وزراء كوريا الجنوبية “لي ناك-يون”، لرئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، مفاجأة حقيقية لعشاق الموسيقى الكورية بالمغرب، خصوصًا مجموعة ال”بي تي اس” الشهيرة، بعدما اكتشفوا أن ابنتي الوزير الأول المغربي من عشاق المجموعة، حسب بعض المواقع.

الوزير الكوري، الذي يقوم بزيارة عمل رسمية إلى المغرب بين 20 و22 كانون الأول/ديسمبر الجاري، على رأس وفد هام، قدم الهدية للعثماني خلال مأدبة الغذاء التي أقيمت على شرفه.

والهدية عبارة عن نسختين خاصتين من الألبوم الأخير لمجموعة فتيان “بي تي اس” Love yourself : Answer، موقعين “حصريًا” من طرف أعضاء الفرقة.

الخبر والصورة أشعلا الصفحات الخاصة بمحبي المجموعة الكورية الشهيرة على “تويتر”، والذين يطلقون على أنفسهم اسم “أرمي”، فعبروا عن سعادتهم لأن ابنتي رئيس الحكومة المغربية المنتمي إلى حزب إسلامي، من عشاق المجموعة الغنائية.

ولم يخف آخرون غيرتهم لأنهم يتمنون الحصول على الألبوم الفريد من نوعه، بتوقيعات أصلية من نجوم الفرقة الموسيقية الذين يعشقونهم.

فيما وجه الكثير من الشبان والشابات المغاربة ملتمسًا لـ “عمي العثماني” كما أسموه، لإحضار المجموعة لتقديم عرض في المغرب، أو على الأقل إنزال فيلمها الأخير إلى القاعات السينمائية.

ومن أطرف التغريدات ما كتب في حساب باسم “فاتي كودي” بمعنى: “أيها العثماني أحضر لنا بي تي اس وإذا أردت أضف يومًا أو شهرًا أو عامًا فنحن موافقون”.

علمًا أن قرار الحكومة المغربية الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، كان قد أشعل الكثير من الاحتجاجات في المؤسسات التعليمية المغربية طيلة أسبوع، وما يزال الموضوع يثير غضب الكثير من المغاربة حتى اليوم.

ومن المعروف أن الدراما والموسيقى الكورية أو ما يسمى بـ”الكي بوب”، قد حققت نجاحًا وانتشارًا واسعًا في العالم، إلا أن مجموعة “بي تي اس” بالضبط تحولت إلى ظاهرة حقيقية؛ لحصدها العديد من الجوائز العالمية، وتفوقها على النجوم الأمريكيين في عقر دارهم، بتصدر المبيعات في الولايات المتحدة مرتين.

ولا يشذ المغرب عن القاعدة، فقد أصبح للفتيان السبعة حشد من المعجبين بين صفوف الشباب، وتحقق الألبومات والبضائع التي تحمل اسمهم مبيعات مهمة على الإنترنت، كالقبعات والسترات والمحافظ وغيرها.