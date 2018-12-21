“الشعب أصبح أنانيًا”.. هكذا استفز إمام مسجد المصلين في السودان (فيديو)

وثّق مقطع فيديو، حالة من الغضب بين صفوف المصلين داخل أحد مساجد السودان، بسبب ما قيل إنها خطبة “مسيئة” استفزّت المصلين، ودفعتهم إلى ردة الفعل تجاه الإمام.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان، كيف “انتفض” المصلون ضد إمام “مسجد اليقين”، بعد أن قال “إن الشعب أصبح أنانيًا، والناس بتشتري عيش بـ50 و60 جنيهًا”.

وتسمع من خلال الفيديو أصوات المصلين وهي تتعالى احتجاجًا على خطبة الإمام، التي رجّح البعض بأن تكون “مُلقنة”.

ولم يتسنّ على الفور لـ”إرم نيوز” التأكد من صحة الواقعة، من مصادر مستقلة.

ويعيش السودان على وقع الاحتجاجات التي بدأت يوم الأربعاء، في مدينة عطبرة شمال شرق السودان، احتجاجًا على ارتفاع الأسعار، وتفاقم أزمة السيولة، قبل أن يتسع نطاقها وتصل إلى القضارف، والعاصمة الخرطوم، ومدن أخرى.