أغرب عقوبة.. قاضٍ يحكم على صياد بمشاهدة فيلم كارتون طوال عام كامل

في واقعة غريبة وطريفة أيضًا، أُصدر حكم على صياد جائر بمشاهدة فيلم الرسوم المتحركة الشهير “بامبي” مرة كل شهر على الأقل خلال فترة سجنه التي تبلغ عامًا.

وأصدر روبرت جورج قاضي محكمة مقاطعة “لورنس” في ولاية ميزوري الأمريكية، حكمًا بهذه العقوبة الغريبة على ديفيد بيري 29 عامًا نتيجة الصيد غير المشروع.

ووفقًا لما نشرته وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال” الأمريكية، فإن بيري تورط في إحدى أكبر قضايا صيد الغزلان غير المشروع في ولاية ميزوري، التي شارك فيها مع والده وأشقائه.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت التقارير أن لـ”بيري” وعائلته تاريخًا طويلًا فيما يتعلق بالصيد غير المشروع، حيث شاركوا في قتل مئات الغزلان مع أخذ رؤوسها وقرونها تاركين أجسادها حتى تتعفن.

ومن المقرر تنفيذ عقوبة بيري قبل يوم 23 كانون الأول/ديسمبر، الجاري، إذ سيشاهد فيلم الكارتون الشهير “بامبي” الذي تم إنتاجه في 1942 طوال فترة سجنه البالغة عامًا.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة غزال رضيع يدعى “بابمي” قُتلت والدته على يد صيادين وأصبح يتيمًا لترعاه حيوانات أخرى في الغابة.