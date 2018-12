بالفيديو.. وفاة “بابا نويل” بأزمة قلبية أثناء عرض أمام الأطفال

View this post on Instagram

@eremnews . . تعرض ممثل روسي لأزمة قلبية أنهت حياته، أثناء تأديته دور “بابا نويل” خلال عرض في روضة أطفال بسيبيريا. ويُظهر الفيديو كيف كان “#بابا_نويل” يؤدي عرضه ويلعب مع الأطفال المتحمسين، قبل أن يثبت مكانه لحظات، وينهار فجأة ساقطًا على الأرض بجوار شجرة عيد الميلاد. ووفقًا لما نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يمكن رؤية كيف ارتبك الأطفال وظن بعضهم أن سقوط “بابا نويل” على الأرض جزء من العرض، كما اندفع البعض الآخر نحوه. ويُعرف الممثل “فاليري تيتينكو” 67 عامًا بتأديته لدور “بابا نويل”، كما يُلقب بـ”غراندفازر فروست”، وعلى الرغم من أنه سرعان ما تم نقله إلى المستشفى في مدينة “كيميروفو”، إلا أنه توفي في الطريق. وفيما يتعلق بالواقعة، لم يكن فاليري على ما يرام ذلك اليوم، واشتكى من آلام في الصدر، ولكنه رفض التغيب عن المشاركة في العرض، حتى لا يحبط الأطفال ويحزنهم. وقال أحد زملائه، إن صحة فاليري تدهورت في السنوات الأخيرة، وخضع لجراحة معقدة في القلب، إلا أنه واظب على المشاركة في مختلف العروض برياض الأطفال وبعض المسارح، وكان يعمل بكامل طاقته. #إرم_نيوز #ممثل #وفاة #مسرح #غرائب #طرائف #روسيا #روسي #عيد_الميلاد #أعياد_الميلاد #مستشفى #فيديو #جديد