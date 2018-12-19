بعد إثارتهما للجدل.. ماذا قال المصريون عن خطوبة طفلي كفر الشيخ؟ (فيديو إرم)

تفاعل الشارع المصري مع الفيديو المتداول لخطوبة طفلين في مدينة كفر الشيخ، والذي أثار ضجة واسعة وشغل الرأي العام في البلاد.

وأجمعت آراء المصريين على خطورة إقدام طفلين في هذه السن على خطوة مثل الخطوبة، رغم عدم إدراكهما بشكل كامل لفكرة الزواج وتحمل المسؤولية.

البعض عبر عن رفضه التام للواقعة، فيما وضع آخرون السن المناسب لإتمام الخطوبة والزواج، بينما برر قليلون الأمر بأنه يحدث منذ القدم، وأن ما حدث لا يشكل صدمة للمجتمع المصري.

يذكر أن تلك الواقعة ليست الأولى في مدينة كفر الشيخ، التي شهدت منذ بضعة أشهر حفل خطوبة لطفلين لم يتجاوزا 10 سنوات.