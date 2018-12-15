القبض على سعودي سمح لطفليه بإطلاق النار من سلاح رشاش (فيديو)

ألقت السلطات السعودية القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مع طفليه الصغيرين وهما يطلقان النار من سلاح رشاش، فيما يُسمع صوت والدهما وهو يتحدث إليهما.

وبحسب حساب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على “تويتر” فإن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة “نجران” أحالت المواطن السعودي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم وفقًا لما يقتضيه نظام حماية الطفل.

فيديو

إحالة مواطن إلى الجهات المختصة بعد ظهوره وطفليه يطلقان النار.#نجران pic.twitter.com/QwoPRaSTkL — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) December 14, 2018

وأثارت الخطوة الجدل والردود بين معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعلّقين:”إقرار وتعهد ويطلع، والتعهد بعد يومين بالفرَّامة، نحتاج فرض غرامات صارمة”.

وأضاف آخر:”أكثر من حادثة وفاة لأطفال سمعت عنها نتيجة لعب الأطفال بسلاح الأب المستهتر بوضعه السلاح بمرأى منهم، لكن هذا مسلمه لهم بعد.”