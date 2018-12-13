حالة نادرة لكفيف مصري.. رغم العمى ماهر بإصلاح الأجهزة الكهربائية (فيديو إرم)

حقق المصري محمد عبدالسلام إنجازًا جديدًا يُضاف لقائمة الأمور الخارقة، حين لم يقف عجزه البصري حائلاً دون ممارسة مهنة عشقها منذ الصغر، فأصبح واحدًا من أمهر الكهربائيين في البلاد، رغم خطورتها على حياته.

محمد المقيم بإحدى قرى محافظة الشرقية بوسط البلاد، قال في لقاء مع “إرم نيوز” إنّه بدأ مهنة صيانة الأجهزة الكهربائية حين كان يبصر قليلًا، قبل أن يخبره الأطباء أنه سيفقد بصره كليًّا في المستقبل.

وعندما فقد كامل بصره واصل محمد العمل في مهنته، فكانت البداية عبر إصلاحه جهازًا كهربائيًا منزليًا لإحدى السيدات بعدما فشل أحد مهندسي الشركة صاحبة الجهاز في المهمة، لكنّ المفاجأة باكتشاف السيدة أن هذا الكهربائي الماهر “كفيف” فروت قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنذ وقتها ذاع صيته في المحافظة وبات معروفًا بالكهربائي الكفيف الماهر.

وواصل محمد الحديث عن حبه لمهنته وكيف يرى بعقله وقلبه كبديل لعينيه في مهمة إصلاح الأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى استعماله الحاسوب الناطق للحوار مع المواطنين والرد على نقاط فنيّة تتعلق بمهنته.