ما حقيقة تمويل الديوان الملكي حفلًا فنيًا كبيرًا في الأردن؟

كشف الديوان الملكي الأردني، اليوم الخميس، حقيقة ما يشاع حول إقامة حفل فني كبير بمناسبة تولي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية وتمويله من الديوان.

وأبدت إدارة الإعلام والاتصال في الديوان الملكي الهاشمي استغرابها مما يتم تداوله من أخبار قالت إنها مفبركة، مؤكدة أن مثل هذه الأخبار تستهدف النيل من مؤسسات الدولة من خلال بث وترويج المعلومات المغلوطة.

وأوضح الديوان، في بيان أصدره اليوم، أنه تلقى كتابًا من مؤسسة الأمل الأردنية للإنتاج الفني، يتضمن طلب رعاية ملكية سامية لحفل فني ستقيمه المؤسسة بمناسبة تولي الملك سلطاته الدستورية بمشاركة 4 من الفنانين العرب والأردنيين، حيث إن طلب الرعاية قيد الدراسة والتقييم ولم يتخذ أي إجراء بخصوصه.

وأشار الديوان إلى أن الكتاب لم يشر لأي مبالغ مالية، ولم يطلب على الإطلاق دعمًا ماليًا.