حملة في الأردن على “إعلام العلاج بالطب الشعبي و فك السحر” في المنصات الاجتماعية

دعت لجنة الشكاوى في هيئة الإعلام الأردنية إلى التصدي لمظاهر ما وصفته بأنه “الدجل والشعوذة” والذي قد يعمل تحت اسم “العلاج بالطب الشعبي” أو “فك السحر”، والتبليغ عمن يروّج له عبر المنصات الاجتماعية والوسائل المختلفة.

وفي بيان لها، اليوم الخميس، دعت الهيئة وسائل الإعلام، إلى ممارسة أقصى درجات الموضوعية في قضاياها وأخبارها المطروحة للجمهور، وتوخي الدقة، واحترام سمعة المواطنين وحياتهم الشخصية، وعدم إثارة النعرات والتفريق بين نشر الأخبار العامة والخاصة، والتنبه بشكل خاص إلى حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك، كالأطفال والنساء، وكذلك الشهود والضحايا في الحوادث العامة والخاصة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة وضع إشارة الفئة العمرية للبرامج والأفلام التي تبث، ومراعاة الوقت الملائم بحسب الفئة العمرية.

وبيّنت أن فبركة المعلومات والأخبار وتداولها، من الأفعال المجرَّمة في القوانين والتشريعات، وخرق لقواعد العمل الإعلامي والتجاوز على مبادئه ما قد يعرض المتجاوزين للمساءلة القانونية. وشددت على أن الالتزام بالقوانين الناظمة للحريات والعمل الإعلامي، تعزز رسالة الإعلام كمسؤولية اجتماعية ووطنية.

وأكدت على ضرورة التزام وسائل الإعلام المختلفة بقواعد حقوق الملكية الفكرية، ومراعاة معايير العمل الإعلامي ومواثيقه بما يضمن تحسين محتواه وتجويده.