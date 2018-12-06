مونيكا لوينسكي تكشف الدرس المستفاد من علاقتها مع بيل كلينتون

استعرضت مونيكا لوينسكي، المتدربة السابقة في البيت الأبيض، الدروس المستفادة من قضية علاقتها الحميمة مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وقالت مونيكا، في تصريحات أبرزها موقع قناة “فوكس نيوز” الأمريكية على شبكة الإنترنت، إن هناك الكثير من الدروس التي يمكن للمراهقين أن يتعلموها من التجربة التي مرت بها، وأهمها أن الجميع يرتكبون أخطاء، والأهم تعلم الدروس من تلك الأخطاء.

وأضافت في إحدى الفعاليات النسائية التي أقيمت بمدينة لوس أنجيلس الأمريكية، الأربعاء: “جميعًا نرتكب الأخطاء، وتكون هناك عواقب، أيًّا كان الخطأ أو العواقب الوخيمة من ورائه، فإنني أرى أنني خرجت منتصرة من تلك المعركة”.

وتابعت: “قبل 20 عامًا، ونتيجة لخطأ ارتكبته، كنت ماثلة أمام هيئة المحلفين في المحكمة، لم يكن مكانًا مثاليًّا بطبيعة الحال بالنسبة لي أو لأي أحد.. ولكن كبير هيئة المحلفين، وكان في موقف أقوى مني كثيرًا أعطاني نصيحة لا تنسى”.

وأردفت: “قال لي: مونيكا، لا أحد في هذه الغرفة لا يخطئ، جميعنا يخطئ يوميًّا، الفارق الوحيد مقارنة بالفترة التي كنت شابًّا فيها أنني الآن أنهض سريعًا بعد الخطأ”.

وعلّقت مونيكا: “بعد 20 عامًا.. أُجزم أن كلام هذا الرجل كان صحيحًا 100%”.

واختتمت: “تأكد أنك ستخطئ، هذه حقيقة لا يمكن الفرار منها، واعلم أنك تستطيع عبور الخطأ، والمضي قُدمًا بنجاح”.