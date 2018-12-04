قائد طائرة سعودية يفاجئ طلابًا متفوقين بهذه الطريقة (فيديو)

فاجأ قائد طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، طلابًا متفوقين بتكريمهم أمام جميع ركاب الطائرة.

وكرَّم قائد الطائرة المتجهة من العاصمة الرياض إلى منطقة عسير، الطلبة الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى المملكة في أولمبياد الحاسب الآلي وتطبيقات الهاتف والتصميم ثلاثي الأبعاد، بحسب ما أظهر مقطع فيديو متداول.

وكان الطلاب في طريقهم إلى عسير لتكريمهم على مستوى وزارة التعليم السعودية، يرافقهم مشرفوهم من إدارة التعليم بالرياض.

وقدَّم قائد الطائرة التحية للطلاب وذكر أسماءَهم أمام جميع الركاب، وهنأهم على الإنجاز الذي حققوه.