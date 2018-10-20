طالبت بمنعه.. أستاذة أزهرية: النقاب عادة يهودية (فيديو)

واصلت أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب المصري، الدكتورة آمنة نصير، هجومها الحاد على “النقاب“، وسط إجراءات حكومية في مصر، لمنعه في المؤسسات العامة والجامعات.

وقالت آمنة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “عمَّ يتساءلون” على فضائية “إل تي سي” اليوم السبت، إنّ “النقاب مجرد عادة يهودية تجذرت في الجزيرة العربية بين القبائل اليهودية والقبائل العربية قبل الإسلام”، لافتة إلى أنّ “تلك العادة ليست من الشريعة الإسلامية في شيء”.

واعتبرت أستاذة فلسفة العقيدة بجامعة الأزهر، قرار الجزائر بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الرسمية للدولة انتصارًا للشريعة الإسلامية.

وتابعت أنّها “تتمنى منع واختفاء النقاب من مصر”، مشيرة إلى أنّ “الأمر القرآني بغض البصر من قِبل الرجل والمرأة، يدل على أنه مباح للنساء كشف وجوههن”.

وشن أعضاء مجلس النواب، هجومًا عنيفًا على ارتداء النقاب في مؤسسات العمل المصرية، وسط اتجاه كبير بسن تشريع لمنعه في مصر.

وكان رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت، قد أكد في وقت سابق، استمرار منع ارتداء النقاب وإغلاق الزوايا داخل الجامعة، موضحًا أنه سيتم منع أي عضوة تدريس في الجامعة من ارتدائه، وأيضًا منعه أثناء الكشف الطبي.