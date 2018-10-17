الشرطة الأمريكية تحقق بتناول طلاب مدرسة كعكًا مصنوعًا من رماد بشري

تحقق شرطة ولاية كاليفورنيا الأمريكية في واقعة غريبة، بخصوص تناول مجموعة من الطلبة لـ”كعك” مصنوع من رماد بشري، دون ظهور أي أضرار صحية عليهم، بحسب قناة “CBC” الأمريكية.

وقالت القناة: إنّ “طالبين وزعا على زملائهما، في مدرسة Da Vinci Charter Academy الثانوية في مقاطعة دافيس بالولاية، كعكًا من مكوناته بعض من الرماد الناتج عن إحراق جثمان أحد أجدادهما”.

وبدأ التحقيق إثر اعتراف فتاة بما فعلته خلال محادثة في ممرات المدرسة، نقله واحد من الطلبة في شهادة لقناة فوكس: “تلك الفتاة تقول للجميع إنّها أحضرت إلى المدرسة كعكًا معجونًا برماد بشري”.

وتناول الكعك المشكوك فيه 9 من الطلبة، دون أن تظهر عليهم أي أعراض، الأمر الذي علّق عليه ضابط الشرطة “بول دوروشوف” باستغراب: “لم أسمع بوقوع أمراض أو إصابات، لا جسديًا ولا نفسيًا”.

وعبّرت المؤسسة التعليمية عن قلقها من الموضوع، لكنها لم ترغب في التحدث عنه في الوقت الحالي.