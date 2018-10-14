لم تشرب الماء طوال حياتها وتعيش على هذا المشروب (صور)

لا تشرب العجوز جاكي بيج، من مقاطعة “ساري” جنوب شرق بريطانيا، منذ العام 1954 م، سوى مشروب المياه الغازية “بيبسي“.

وأكدت أنها لم تشرب الماء، ولن تشربه حتى مماتها، كما أنها لم تشرب الشاي، أو القهوة، أو الحليب، وغيرها من المشروبات، على حد زعمها.

وذكرت بيج 77 عامًا، اليوم الأحد، أنها تذوقت “البيبسي” لأول مرة في حياتها عندما كانت في سن 13 عامًا، ومُنذ ذلك الوقت أحبت شربه، كما قالت.

وأصرت خلال حديثها مع صحيفة “ميرور” البريطانية، على أن ذلك “ليس إدمانًا، حيث بفضله لديها جسد ممشوق وصحتها جيدة”، بحسب زعمها.

وكشفت أن “الانقطاع الوحيد عن مشروبها المفضل، كان وقت ولادة أطفالها في سبعينيات القرن الماضي، حيث لم يسمح لها المستشفى آنذاك بشربه”.

وأنفقت السيدة وهي أم لأربعة أبناء وجدة لأحد عشر حفيدًا، على مدار 64 عامًا، نحو 65،800 جنيه إسترليني، على شراء علب البيبسي.

وفي صباح كل يوم تشرب كوبًا من المشروب الغازي، وحتى عند إصابتها بنزلة برد، أو خروجها للتنزه تصطحب علبة منه معها.

وقالت”إنها تتعرض في بعض الأحيان للسخرية من شربها (البيبسي) فقط، ولكنها لا تهتم، لأنه يعجبها”.